Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec-Akku gestohlen

Bocholt (ots)

Die Zunahme der Pedelecs im Straßenverkehr schlägt sich leider auch bei den Straftaten nieder. Es kommt dabei nicht nur zu Komplett-Diebstählen der beliebten wie wertvollen Fahrräder, sondern in den vergangenen Wochen auch immer wieder zu Diebstählen der teuren Akkus. So auch in der Zeit zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr, auf dem Liebfrauenplatz. Gestohlen wurde ein Bosch-Gepäckträger-Akku (500 W) im Wert von ca. 850 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

