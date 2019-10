Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller nach Diebstahl wieder aufgefunden

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Sonntag (13.10.2019) bis Montag (14.10.2019) einen an der Straße Roter Stich abgestellten Roller gestohlen. Der 28-jährige Besitzer hatte seinen roten Kleinkraftroller am Sonntag gegen 20.00 Uhr vor einem Haus abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Das Fehlen des Rollers bemerkte er gegen 12.15 Uhr am Folgetag. Schlussendlich entdeckte ein Passant den Roller wenige Hundert Meter vom Abstellort. Offenbar hatten die Täter die Lenkradsperre gewaltsam gebrochen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell