Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (14.10.2019) in einem Elektronikgeschäft im Königsbau zwei Mobiltelefone gestohlen, er hat sich anschließend gegen das Festhalten durch einen Ladendetektiv gewehrt. Der Unbekannte hielt sich gegen 11.15 Uhr in dem Geschäft auf. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann, wie dieser offenbar zwei Mobiltelefone in seinen Rucksack verstaute und anschließend den Laden verließ. Ein alarmierter Ladendetektiv entdeckte den Mann im ersten Obergeschoss des Einkaufszentrums und sprach ihn an. Als der Unbekannte jedoch versuchte sich zu entfernen und der Detektiv nach dessen Arm griff, stieß der Täter den Zeugen zurück und flüchtete aus dem Einkaufszentrum in Richtung Königstraße. Vorher gelang es jedoch dem Ladendetektiv, dem Unbekannten dessen Rucksack mit der Beute abzunehmen. Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, bei einer Körpergröße von 175 bis 180 Zentimetern. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine schwarze Jacke mit weißem Emblem an der linken Brust, eine schwarze Hose sowie graue Turnschuhe mit weißen Sohlen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

