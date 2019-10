Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändlerin in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (13.10.2019) in der Kegelenstraße eine 33 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Beamte, die im Rahmen des Cannstatter Volksfest unterwegs waren, kontrollierten die Frau gegen 17.40 Uhr im Bereich einer Unterführung. Bei einer anschließenden Durchsuchung der 33-Jährigen entdeckten sie in mehreren Plomben verpackt rund fünf Gramm an mutmaßlichem Kokain sowie mehrere Hundert Euro Bargeld, die vermutlich aus Drogengeschäften stammten. Die offenbar wohnsitzlose, albanische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags (14.10.2019) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

