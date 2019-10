Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Freitagmittag (11.10.2019) einen 65 Jahre alten Mann offenbar mittels Trickdiebstahl bestohlen. Die unbekannte augenscheinliche Bettlerin näherte sich gegen 13.45 Uhr dem Mann, der im Außenbereich eines Cafés an der Königstraße als Gast an einem Tisch saß und versuchte, diesen in ein Gespräch zu verwickeln. Trotz mehrfacher Aufforderung, dies zu unterlassen und sich zu entfernen, blieb die Frau an dem Tisch stehen und legte wie beiläufig ihre mitgebrachte Zeitung auf dem Tisch. Nachdem sie schließlich doch weiterging und in der Menschenmenge verschwand, bemerkte der Mann das Fehlen seines hochwertigen Mobiltelefons, das er auf dem Tisch abgelegt hat. Der Zeitwert des Geräts beträgt rund 800 Euro. Die Frau wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit schwarzen, mittellangen Haaren, von südosteuropäischem Aussehen. Sie trug ein schwarzes Oberteil mit roten und gelben Applikationen und eine graue Jeans. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

