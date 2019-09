Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht an der Mundinger Mühle - Polizei sucht Zeugen!!!

Freiburg (ots)

Lkrs. Emmendingen, 79312 Emmendingen, Dorfstraße 2

Am 13.09.2019 zwischen 21:45 Uhr - 23:08 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Mundinger Mühle in der Dorfstraße 2 in Emmendingen - Mundingen geparkter blauer VW Lupo durch einen unbekannten Fahrzeugführer nicht unerheblich beschädigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten am linken hinteren Fahrzeugheck weiße Lackantragungen festgestellt werden, weshalb es sich beim Verursacherfahrzeug wohl um ein weißes Fahrzeug handeln dürfte.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter 07641/582-0 an das Polizeirevier Emmendingen zu wenden.

