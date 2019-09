Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Freiburg (ots)

Bleibach: Gefahr tiefstehende Sonne

Wie sich in letzter Zeit zeigt, birgt die tiefstehende Sonne zumindest für den Straßenverkehr gewisse Gefahren. Häufig werden Verkehrsteilnehmer so sehr geblendet, dass ein sicheres Fahren kaum möglich ist. In solchen Fällen sind die Verantwortlichen dazu verpflichtet, sich nötigenfalls mit Schrittgeschwindigkeit fortzubewegen oder sich in anderer Weise sicheren Blick zu verschaffen. Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, war eine junge Autofahrerin bei heller Abendsonne unterwegs. Sie wollte aus der Einmündung "Am Kregelbach" nach links auf die L183 in Richtung Simonswald einfahren. Offensichtlich übersah sie hierbei einen aus Bleibach kommenden silbernen Pkw. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der voll besetzte silberne Pkw nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurde und stark beschädigt in einem Wiesengelände zum Stehen kam. Zwei Insassen wurden hierbei verletzt. Auch die Unfallverursacherin zog sich bei der Kollision Verletzungen zu. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.

