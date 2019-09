Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Fahren unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Bei der Kontrolle eines Kleintransporters konnten Beamte des Polizeireviers Breisach am Freitag, 13.09.2019, gg. 02:10 Uhr in Umkirch in der Waltershofener Straße beim Fahrer körperliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln feststellen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte dann auch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden werden. Dem 28-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird nun angezeigt.

