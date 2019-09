Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Unfallflüchtiger wird von Anwohner gefunden

Freiburg (ots)

Einen Unfallflüchtigen hat ein Bewohner von Grafenhausen am Donnerstagabend, 12.09.2019, ausfindig gemacht und der Polizei übergeben. Der zunächst unbekannte Fahrer war gegen 21:30 Uhr in der Straße "Auf der Breite" mit seinem Auto ins Schleudern geraten und mit einer Hauswand kollidiert. Er flüchtete. Ein Bewohner dieses Hauses machte sich auf die Suche und konnte den mutmaßlichen Unfallverursacher in einer angrenzenden Straße mit seinem beschädigten Auto antreffen. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei dem 18-jährigen Fahrer 0,4 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3000 Euro.

