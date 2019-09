Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Gaststätte - Spielautomat aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 12.09.2019, sind Unbekannte in eine Gaststätte in Stühlingen eingedrungen und haben einen Spielautomaten aufgebrochen. In der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 08:30 Uhr wurde ein rückwärtiges Fenster der Gaststätte in der Hauptstraße aufgehebelt. Anschließend wurde der Geldspielautomat aufgebrochen und daraus das Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Auch aus einem Bedienungsgeldbeutel wurde das Geld mitgenommen.

