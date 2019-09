Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Auffahrunfall auf der A 98 fordert drei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.09.2019, kam es auf der A 98 zwischen den Anschlussstellen Binzen und Kandern zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Gegen 16:45 Uhr hatte ein 69 Jahre alter Opel-Fahrer einen Rückstau auf der Autobahn zu spät bemerkt. Er fuhr einem stehenden Toyota ins Heck, der wiederum auf ein Pick-Up aufgeschoben wurde. Während der 31 Jahre alte Pick-Up-Fahrer den Zusammenstoß unversehrt überstand, wurde im Toyota die 54 Jahre alte Fahrerin schwer, im Opel der Fahrer und die 65 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Der Opel und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an den drei Fahrzeugen liegt bei rund 14000 Euro. Der Rückstau auf der Autobahn hatte sich wegen eines brennenden Pkws gebildet. Die A 98 war bis gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Lörrach gesperrt. Vier Autofahrer wurden angezeigt, weil sie über den Seitenstreifen am Stau vorbeifuhren.

