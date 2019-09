Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Kellerbrand

Freiburg (ots)

Zu einem Kellerbrand ist die Feuerwehr in Bad Bellingen am Donnerstagmittag, 12.09.2019, um 15:00 Uhr, ausgerückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer durch einen Wäschetrockner verursacht worden sein, an dem ein Defekt auftrat. Die Feuerwehr, die mit ca. 20 Kameraden im Einsatz war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 20000 Euro liegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell