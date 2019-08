Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Diebstahl eines Motorrollers:

Am 16.08.2019 gegen 13.00 Uhr stellte der Besitzer eines blauen Motorrollers der Marke Zhejiang (50 ccm) fest, dass sein Motorroller verschwunden ist. Letztmalig hatte er das Fahrzeug am Mittwoch, den 14.08.2019, genutzt und um 16.00 Uhr in einem Schuppen abgestellt, der sich auf einem Grundstück hinter dem Mehrfamilienwohnhaus im Schachtweg in Vienenburg befindet. Zeugen die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell