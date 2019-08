Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 19.08.2019

Goslar (ots)

E-Roller - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Stadt Seesen

Am Sa., gegen 10:27 Uhr, wurde bei einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet ein E-Roller festgestellt, für den keine Betriebserlaubnis vorlag, weshalb zum Führen des E-Roller eine Fahrerlaubnis notwendig war. Der Verkehrsteilnehmer war aber nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb Ermittlungen im Strafverfahren eröffnet wurden.

Gefahrenstelle / Stadt Seesen

Am So., gegen 20:45 Uhr, wurden im Bereich der B 82/Rtg. Langelsheim mehrere Falschfahrer gemeldet. Grund hierfür waren verschobene Absperrböcke. Um den gefahrlosen Verkehrsfluss wieder zu gewährleisten wurden diese wieder ordnungsgemäß in Stellung gebracht.

