Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb gelangt durch geöffnete Terrassentür in Wohnung

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Vilsendorf - Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Dienstag, den 28.05.2019, wie ein Unbekannter über die Terrassentür in eine Wohnung an der Straße Heidbrede einstieg, und verständigte die Polizei.

Die Bewohnerin hielt sich im Garten des Hauses auf, als eine 43-jährige Zeugin gegen 13:00 Uhr einen fremden Mann an der Terrassentür bemerkte. Der Unbekannte ging ungehindert durch die geöffnete Tür ins Gebäudeinnere. Dort schaute er sich in mehreren Räumen der Erdgeschosswohnung um und entwendete Schmuck. Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten floh er mit der Beute durch die Haustür.

Laut Zeugenhinweis war der unbekannte Mann etwa 45 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß. Er trug ein hellgrünes T-Shirt, eine hellblaue Jeans, ein schwarzes Cappie und eine Umhängetasche, über der eine Jacke hing.

Die Polizei rät: Verschließen Sie alle Türen und Fenster, auch wenn sie nur für kurze Zeit das Haus verlassen. Diebe nutzen jede günstige Gelegenheit!

Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell