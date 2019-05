Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe stehlen erneut Rädersatz

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Unbekannte stahlen in der Nacht auf Mittwoch, den 28.05.2019, abermals vier Reifen inklusive der Felgen eines geparkten Fahrzeugs.

Zwischen dem 27.05.2019, 11:30 Uhr, und dem 28.05.2019, 07:30 Uhr, bockten die Diebe einen BMW auf, der an der Herforder Straße, in der Nähe der Milser Straße, geparkt worden war.

Dabei gingen die Diebe ähnlich vor wie bei einem Räderdiebstahl am vergangenen Wochenende. Sie türmten Pflastersteine unter den Achsen des Fahrzeugs auf, um die Räder abmontieren zu können. In diesem Fall fielen jedoch zwei Stapel in sich zusammen, sodass die linke Fahrzeugseite in ein Kiesbett abrutschte.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

