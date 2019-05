Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Verletzte bei Unfall nach riskantem Wendemanöver in Brackwede

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Brackwede - Am Dienstagabend, gegen 22:35 Uhr, kam es auf dem Südring zu einem ungewöhnlichen Unfall mit zwei verletzten Bielefelderinnen. Die 34-jährige Fahrerin eines Opel Astra befuhr den Südring in Richtung stadtauswärts auf dem linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe der Kreuzung zur Senner Straße wurde ihr Fahrzeug von einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault Transporter, der von einem 20-jährigen Tschechen (Fahranfänger, Fahrerlaubnis aus Mai 2019) geführt wurde, auf dem rechten Fahrstreifen überholt. Der Fahrer des Transporters leitete nach dem Überholen unmittelbar ein Wendemanöver ("U-Turn") ein, woraufhin die Fahrzeuge jeweils mit der Fahrzeugfront miteinander kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Beifahrerinnen (27 und 29 Jahre alt) leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Ein ebenfalls in dem Opel befindliches 7-monatiges Kleinkind wurde vor Ort vorsorglich durch die Rettungskräfte begutachtet und im Anschluss dem Vater unverletzt übergeben. Die Fahrerin des Opels sowie der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

