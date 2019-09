Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Kind fährt mit Fahrrad gegen ein stehendes Auto - Sachschaden

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Eine 76-jährige Autofahrerin erschien bei der Polizei, um einen Schaden an ihrem Pkw zu melden. Sie gab an, am Donnerstag, 12.09.2019, gegen 17.40 Uhr, in der Oltmannstraße, kurz vor der Einmündung zur Wiesentalstraße, in einer Schlange hinter anderen Autos gestanden zu haben. Dort sei ein Kind mit einem Fahrrad gegen ihr Auto gefahren. Augenscheinlich sei das Kind nicht verletzt gewesen und auch am eigenen Fahrzeug hätte sie zunächst keinen Schaden bemerkt. Später habe sie aber festgestellt, dass es doch zu einer Beschädigung (Kratzer) gekommen sei.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nach Zeugen und nach dem jungen Radfahrer. Der circa 10-jährige Junge sei schlank gewesen und hätte Hochdeutsch gesprochen. Ein circa 40 Jahre alter Mann sei als Zeuge hinzugekommen.

Die Verkehrspolizei Freiburg nimmt Hinweise unter Tel. 0761 882-3100 entgegen.

jc

