Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vereinbarung zur Ratenzahlung nicht eingehalten: 76-Jähriger muss für 118 Tage in Haft

Sandersleben/Halle (ots)

Am heutigen Montag, den 19. August 2019 kontrollierte eine Streife des Bundespolizeirevieres Halle gegen 02:15 Uhr am Bahnhof Sandersleben einen 76 Jahre alten Mann. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem der Polizei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle vorlag. Demnach wurde er wegen Betrug und Urkundenfälschung im Mai dieses Jahres vom Amtsgericht Eisleben zu einer Geldstrafe von 1800 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 120 Tagen verurteilt. Es wurde vereinbart, dass er pro Monat einen geringen Teil der Geldstrafe zahlt. Dies klappte allerdings nur zwei Monate. Danach gingen keine Zahlungen mehr ein, was den Haftbefehl, der am 13. August 2019 ausgestellt wurde, zur Folge hatte. Die Bundespolizisten sprachen den Gesuchten die Festnahme aus. Auch am heutigen Tag konnte er die verbliebenen 1770 Euro nicht aufbringen und wurde durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Halle überführt, wo er die nächsten 118 Tage verbringen wird. Zudem suchte die Staatsanwaltschaft Halle den Mann auch, da keine aktuelle Adresse von ihm bekannt war. Daher unterrichteten die Bundespolizisten die Staatsanwaltschaft postalisch über den vorerst neuen Aufenthaltsort des Mannes.

