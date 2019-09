PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus (Hessen) für den Zeitraum 25.09.2019, 12:00 Uhr bis 26.09.2019, 15:30 Uhr

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 25.09.2019, um 14:23 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3003 ein Verkehrsunfall mit Personenschäden. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin (Opel) befuhr die Landstraße aus Richtung Oberursel kommend, in Fahrtrichtung Friedrichsdorf. Ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw, Hersteller Skoda, befuhr die Zufahrt auf die Landesstraße aus Richtung Pappelallee kommend und missachtete die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts und bog verbotswidrig nach links in Richtung Oberursel auf die Fahrbahn ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Pkw- Fahrerin. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und in unterschiedliche Krankenhäuser in Bad Homburg und Frankfurt gebracht. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und für die Bergung der Fahrzeuge für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 18.000EUR geschätzt.

