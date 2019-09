PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Radfahrer flüchtet nach Sachbeschädigung, Königstein im Taunus, Bischof-Kaller-Straße, 23.09.2019, gg. 16.00 Uhr

(pa)Gestern erstattete der Fahrer eines Range Rover bei der Polizei in Königstein Anzeige wegen Sachbeschädigung. Gegen 16.00 Uhr habe er die Bischof-Kaller-Straße befahren, als ihn ein Fahrradfahrer rechts überholte und gegen den Außenspiegel des Fahrzeugs schlug. Darauf angesprochen sei der Radfahrer geflüchtet. Der Mann sei ca. 30 bis 40 Jahre alt und rund 175cm bis 180cm groß gewesen. Getragen habe er schwarze Fahrradbekleidung, einen schwarzen Helm, eine Sonnenbrille sowie ein blaues "Piratentuch". Er habe ein schwarzes Fahrrad gefahren. Der Schaden am Außenspiegel des Wagens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Keller - Mountainbike weg, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Am Römischen Hof, 22.09.2019, 16.00 Uhr bis 23.09.2019, 16.00 Uhr

(pa)Ein Fahrrad in einem verschlossenen Kellerabteil weckte in Ober-Eschbach das Interesse von Dieben. Zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 16.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in den Keller eines in der Straße "Am Römischen Hof" gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang in das Kellerabteil, in dem sich das blaue Mountainbike befand. Die Unbekannten flüchteten mit dem über 2.000 Euro teuren Rad des Herstellers "Cube", Modell "Reaction Hybrid ONE 400" in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbruch in Fahrradkeller, Kronberg, Unterer Thalerfeldweg, 23.09.2019, 03.00 Uhr bis 04.00 Uhr

(pa)Am frühen Montagmorgen brachen Unbekannte in Kronberg in einen Fahrradkeller ein. Zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr begaben sich die Täter an ein im Unteren Thalerfeldweg gelegenes Einfamilienhaus. Dort machten sie sich unter Zuhilfenahme von Brechwerkzeug an einer Holzbarrikade vor dem Fahrradkeller zu schaffen. Es gelang den Unbekannten zwar, sich Zugang zum Keller zu verschaffen, nach bisherigen Erkenntnissen verließen sie den Tatort jedoch ohne Beute. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 50 Euro beziffert. Die Polizeistation Königstein erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0.

4. LKW zerkratzt, Steinbach, Stettiner Straße, 21.09.2019, 21.00 Uhr bis 23.09.2019, 07.30 Uhr

(pa)Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachten Vandalen in den vergangenen Tagen in Steinbach an einem Lkw. Das Fahrzeug - ein weißer Mercedes - war ab Samstagabend, 21.00 Uhr in der Stettiner Straße geparkt. Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr musste der Fahrer feststellen, dass jemand mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür zerkratzt hatte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Oberursel unter (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Gegen Mauer gefahren, Königstein im Taunus, Stresemannstraße, 23.09.2019, gg. 11.20 Uhr

(pa)Drei Pkw, ein Zaun sowie eine Grundstücksmauer wurden gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall in Königstein beschädigt. Ein 86-jähriger BMW-Fahrer hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz vor einem Haus in der Stresemannstraße geparkt. Beim Rückwärtsausparken gab der Mann versehentlich Gas anstatt zu bremsen. So fuhr er mit dem BMW X3 rückwärts quer über die Stresemannstraße, wobei er zwei andere Pkw - einen Audi A3 und einen VW Caddy - sowie einen Baumzaun streifte, bevor der Wagen gegen eine Grundstücksmauer prallte und zum Stehen kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

6. Dem Vordermann aufgefahren, Usingen, Frankfurter Straße, 23.09.2019, gg. 13.05 Uhr

(pa)Nach einem Verkehrsunfall in Usingen mussten am Montagmittag zwei Pkw abgeschleppt werden. Ein 33 Jahre alter Mann befuhr gegen 13.05 Uhr die Linksabbiegerspur der Frankfurter Straße aus Richtung L3270 kommend in Richtung Untergasse. Verkehrsbedingt musste er seinen Audi abbremsen. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende Frau in einem VW Polo zu spät. Die 60-Jährige fuhr ihrem Vordermann auf, wobei an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

