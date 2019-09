PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 20.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher machen Beute, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, 18.09.2019, 17.00 Uhr bis 19.09.2019, 13.00 Uhr

(pa)Die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in Hausen-Arnsbach wurde in den vergangenen Tagen zum Ziel von Einbrechern. Die Täter schlugen zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstag, 13.00 Uhr die Scheibe einer Tür des in der Hauptstraße gelegenen Gebäudes ein, um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Inneren durchsuchten die Unbekannten alle Räume nach Wertsachen. Gestohlen wurde vornehmlich Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. Zudem verursachten die Täter durch das gewaltsame Eindringen einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher unterwegs, Wehrheim, Am Dreschplatz, 19.09.2019, 17.00 Uhr bis 21.45 Uhr

(pa)An zwei Einfamilienhäuser "Am Dreschplatz" in Wehrheim machten sich am Donnerstagabend Einbrecher zu schaffen. Zwischen 17.00 Uhr und 21.45 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter jeweils durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür Zugang zu den in direkter Nachbarschaft gelegenen Wohnhäusern. In einen Fall entwendeten sie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, bezüglich des zweiten Einbruchs ist zur Tatbeute bisher noch nichts Näheres bekannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Haustür hält Einbrecher auf, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, 18.09.2019, 17.30 Uhr bis 19.09.2019, 17.30 Uhr

(pa)In Königstein hat sich für die Bewohner eines Einfamilienhauses die Investition in eine hochwertige Haustür gelohnt. Am Donnerstagabend stellten sie fest, dass offenbar Einbrecher versucht hatten, die Eingangstür des in der Wiesbadener Straße gelegenen Wohnhauses aufzubrechen. Aufgrund der massiven Ausführung der Tür blieben die Versuche erfolglos. Der Tatzeitraum des Einbruchsversuchs kann auf die Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Donnerstag, 17.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Winterräder gestohlen, Wehrheim, Feldstraße 19.09.2019, gg. 03.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Donnerstag entwendete ein Unbekannter aus einer Garage in Wehrheim einen Satz Winterkompletträder. Gegen 03.00 Uhr nachts begab sich der Täter durch eine unverschlossene Tür in die Garage eines in der Feldstraße gelegenen Wohnhauses. Aus dieser entwendete er einen dort gelagerten Satz Winterreifen samt Felgen des Herstellers Tesla im Gesamtwert von rund 2.800 Euro. Bei der Tatausführung wurde der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt. Der Mann, der auf Anfang 30 geschätzt wird, trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer hellen Arbeitshose, einer hellen Jacke mit Kapuze, einer hellen Baseballkappe und Handschuhen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Seniorin angefahren, Steinbach, Feldweg parallel zur Bahnstraße, 17.09.2019, gg. 16.15 Uhr

(pa)Gestern wurde bei der Polizei eine etwas ungewöhnliche Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich am Dienstagnachmittag in Steinbach ereignete. Eine 85-jährige Frau saß gegen 16.15 Uhr auf einer Bank an einem Feldweg parallel zur Bahnstraße nahe eines Spielplatzes. Als die ältere Dame gerade aufgestanden war, fuhr ein kleines Mädchen mit einem Tretroller gegen die Seniorin, die dadurch zu Fall kam. Bei dem Sturz wurde die 85-Jährige schwer verletzt. Sie erlitt unter anderem mehrere Knochenbrüche. Zeugen kümmerten sich um die Verletzte und riefen den Rettungsdienst. Die Dame wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Mutter des etwa fünf Jahre alten Mädchens entfernte sich mit ihrer Tochter von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei, die erst am Donnerstag über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, sucht nun nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240- 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

6. Fahrradfahrer von Auto erfasst, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, 19.09.2019, gg. 08.20 Uhr

(pa)Am Donnertagmorgen ereignete sich in Grävenwiesbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein 70 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Fahrrad gegen 08.20 Uhr gerade den Kreisverkehr in der Frankfurter Straße und beabsichtige in Richtung Bahnhof zu fahren, als ein 60-Jähriger Autofahrer in den Kreisel einfuhr und den vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersah. Der Pkw, ein VW Touran, prallte mit der Front gegen das Fahrrad. Der 70-jährige Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde unter anderem am Kopf verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.100 Euro.

7. Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver, Oberursel, Hohemarkstraße, 19.09.2019, gg. 14.35 Uhr

(pa)Am Donnerstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 14.35 Uhr befuhr der 51 Jahre alte Mann mit seinem Motorrad die Hohemarkstraße aus Richtung Dillstraße in Fahrtrichtung "Im Heidegraben" hinter zwei in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugen, von denen das vordere mit langsamer Geschwindigkeit fuhr. Der 51-Jährige setzte zum Überholen an und fuhr am hinteren der beiden Fahrzeuge - einem Renault Kleinbus - vorbei. Gerade als der Kradfahrer sich neben dem Renault befand, scherte dessen 53-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen aus. Der Kleinbus stieß mit der Fahrerseite gegen das Motorrad, woraufhin der 51-Jährige stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an seinem Motorrad sowie dem Renault wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

8. Toyota touchiert, Steinbach, Bornhohl, 18.09.2019, 18.00 Uhr bis 19.09.2019, 07.30 Uhr

(pa)Rund 2.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person an einem in Steinbach geparkten Toyota. Der Wagen stand von Mittwochabend, 18.00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07.30 Uhr in der Straße "Bornhohl" am rechten Fahrbahnrand in Richtung Feldbergstraße. Die Fahrerin des Fahrzeugs musste bei ihrer Rückkehr feststellen, dass jemand - anscheinend beim Vorbeifahren - ihren schwarzen Toyota Avensis gestreift hatte. Die Polizeistation Oberursel bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer (06171) 6240 -0.

9. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 39. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Gemarkung Neu-Anspach, L3041, Abfahrt Hessenpark

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

