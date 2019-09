PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 23.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mercedes aufgebrochen, Friedrichsdorf, Lochmühlenweg, 22.09.2019, 00.00 Uhr bis 08.45 Uhr

(pa)In der Nacht auf Sonntag wurde in Friedrichsdorf eine Mercedes C-Klasse zum Ziel von Kriminellen. Zwischen Mitternacht und 08.45 Uhr morgens schlugen unbekannte Täter an dem auf einem Hotelparkplatz im Lochmühlenweg geparkten Wagen eine Scheibe der Beifahrerseite ein. Aus dem Fahrzeug bauten sie das festinstallierte Navigationsgerät aus. Mit diesem sowie einem in der Mittelkonsole befindlichen Parfum flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt rund 2.000 Euro, der hinterlassene Sachschaden ca. 300 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Funkmast beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Funkstation Rosskopf, An der Jupitersäule, 21.09.2019, gg. 21.00 Uhr

(pa)Durch Unbekannte wurde am Samstagabend die Funkstation Rosskopf nahe der Saalburg beschädigt. Die Vandalen durchtrennten am Funkmast mehrere Kabel, was zu einem vorübergehenden Ausfall des Funk-Internetempfangs in Wehrheim-Obernhain führte. Um auf das Gelände der Funkstation zu gelangen, zerschnitten die Täter Teile eines Zaunes, der das Grundstück umgibt. Der verursachte Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

3. Einbruch in Sportlerheim, Glashütten, Oberems, Mühlweg, 21.09.2019, 04.30 Uhr bis 11.00 Uhr

(pa)Unbekannte brachen am Samstag in das Gelände eines Sportvereins in Oberems ein. Zwischen 04.30 Uhr und 11.00 Uhr schnitten die Täter ein einen Zaun auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort demolierten sie ein geparktes Fahrzeug. Aus dem Vereinsheim sowie einem zurzeit dort aufgebauten Festzelt entwendeten sie unter anderem mehrere Gasflaschen, einen Heizpilz, mehrere Vereinsjacken und über ein Dutzend Fußbälle. Der Gesamtwert des Stehlgutes beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zudem wurde ein Sachschaden von rund 100 Euro verursacht. Die Bad Homburger Kriminalpolizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Auseinandersetzung vor Gaststätte, Königstein im Taunus, Schneidhain, Wiesbadener Straße, 22.09.2019, gg. 19.50 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es in Schneidhain zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden. Auf dem Gehweg der Wiesbadener Straße im Bereich vor einer italienischen Gaststätte gerieten eine 32-jährige Frau und ein 40 Jahre alter Mann - beide bewirten die Gaststätte - mit einer Gruppe von jungen Männern zunächst in einen verbalen Streit. Hintergrund war nach bisherigen Erkenntnissen eine durch die Gruppe nicht bezahlte Zeche. Die Frau und der Mann seien nach eigenen Angaben daraufhin unvermittelt körperlich angegriffen worden. Sie seien von den jungen Männern geschlagen, gewürgt und am Boden liegend getreten worden. Erst beim Hinzukommen von Zeugen habe man von ihnen abgelassen. Die Polizei konnte noch am Abend drei Tatverdächtige im Alter von 20 und 25 Jahren ermitteln. Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

5. Motorradfahrer bei Wendemanöver verletzt, L3025, zw. Brombach und Dorfweil, 22.09.2019, gg. 13.50 Uhr

(pa)Am Sonntagmittag musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der L3025 in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-jährige Mann befuhr zuvor die Landesstraße aus Richtung Brombach kommend in Fahrtrichtung Dorfweil. Er entschloss sich, die Fahrtrichtung zu wechseln und hierfür auf der Straße zu wenden. Eine hinter dem 59-Jährigen in gleicher Richtung fahrende, 51-jährige Frau wurde von dem plötzlichen Wendemanöver überrascht. Sie versuchte noch, ihren Opel Meriva rechtzeitig abzubremsen und dem Motorrad auszuweichen, leider ohne Erfolg. Der Opel stieß mit der Kawasaki des 59-Jährigen zusammen, der dadurch zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf knapp 2.800 Euro geschätzt.

6. Schulgebäude beschmiert, Oberursel, Berliner Straße, 20.09.2019, 23.00 Uhr bis 23.09.2019, 06.45 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes haben Vandalen in Oberursel ein Schulgebäude beschmiert. Zwischen Freitagabend, 23.00 Uhr und Montagmorgen, 06.45 Uhr besprühten die Unbekannten zwei Wände der in der Berliner Straße gelegenen Schule mit Farbe. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell