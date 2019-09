PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 25.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Manipulation an Geldautomaten, Friedrichsdorf-Köppern, Im Hahlgarten / Oberursel-Oberstedten, Hauptstraße, 23.09.2019, 20.30 Uhr bis 23.30 Uhr / 24.09.2019, 00.50 Uhr bis 02.40 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag machten sich Betrüger in Friedrichsdorf-Köppern und Oberursel-Oberstedten an Geldautomaten zu schaffen. In Köppern begaben sich die Täter am Montagabend zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr in eine Sparkassenfiliale in der Straße "Im Hahlgarten", in Oberursel versuchten sie es am Dienstag zwischen 00.50 Uhr und 02.40 Uhr bei einer Sparkasse in der Hauptstraße. In beiden Fällen begaben sich die Täter in die Vorräume der Bankfilialen. Dort hebelten sie an jeweils einem Geldautomaten Teile der Verkleidung auf, um einen Laptop an die Elektronik der Automaten anzuschließen mit dem Ziel durch anschließende Manipulation eine Geldausgabe hervorzurufen. In beiden Fällen scheiterten die Unbekannten. Sie hinterließen einen Sachschaden von einigen Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Mädchen geschlagen, Oberursel, Im Heidegraben, 24.09.2019, gg. 16.30 Uhr

(pa)Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Dienstagnachmittag in Oberursel von einer Gruppe Jugendlicher angegangen. Die 13-Jährige war gegen 16.30 Uhr allein zu Fuß in der Straße "Im Heidegraben" unterwegs, als sie unter einer dortigen Brücke von der Gruppe abgepasst und attackiert wurde. Die Täter - überwiegend Mädchen - schlugen, beleidigten und bespuckten die 13-Jährige. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen mehrere Tatverdächtige im Alter von 13 bis 17 Jahren. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Einbrecher beschädigen Zaun, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Benzstraße, 20.09.2019, 14.00 Uhr bis 24.09.2019, 06.00 Uhr

(pa)In den vergangenen Tagen versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude in Burgholzhausen einzubrechen. Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass jemand den Zaun, der das in der Benzstraße gelegene Gewerbegrundstück umgibt, an einer Stelle gewaltsam aus der Verankerung gerissen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch lediglich auf den Hof, jedoch nicht in die Räumlichkeiten der Firma. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14.00 Uhr und Dienstagmorgen, 06.00 Uhr. Der am Zaun verursachte Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Sprayer beobachtet, Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, 24.09.2019, gg. 11.00 Uhr

(pa)Am Dienstag wurden zwei junge Männer in Anpach bei einer Straftat beobachtet. Einer der Unbekannten beschmierte zwei in der Bahnhofstraße nebeneinander aufgestellte Stromverteilerkästen mit schwarzer Sprühfarbe, wobei sein Komplize "Schmiere stand". Die Täter wurden beschrieben als ca. 15 bis 19 Jahre alt, etwa 170cm bis 175cm groß und von schmaler Statur. Getragen haben sie schwarze Kleidung mit Kapuzen. Der Schaden durch die Schmierereien wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0.

5. BMW zerkratzt, Usingen, Am Riedborn, 23.09.2019, 19.30 Uhr bis 22.15 Uhr

(pa)Gestern zeigte die Fahrerin eines BMW bei der Polizei eine Sachbeschädigung an, die sich am Montagabend in Usingen zutrug. Die Frau habe ihren schwarzen BMW 1er gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße "Am Riedborn" geparkt. Bei der Rückkehr zu ihrem Wagen musste sie feststellen, dass jemand die Beifahrertür zerkratzt hatte. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Usingen unter (06081) 9208 - 0 zu melden.

6. Radfahrer fährt Pkw auf, Oberursel, Pfeiffstraße, 24.09.2019, gg. 12.30 Uhr

(pa)Am Dienstagmittag wurde ein Jugendlicher in Oberursel bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 15-Jährige befuhr mit seinem Rennrad die Pfeiffstraße aus Richtung Zimmersmühlenweg kommend in Fahrtrichtung Wendehammer. Als ein vorausfahrender Opel Astra, gefahren von einer 54-jährigen Frau, abbremste, um auf den Parkplatz einer Drogerie abzubiegen, bemerkte der Radfahrer dies zu spät. Der Jugendliche fuhr gegen das Heck des Opel. Dabei zog sich der 15-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an Pkw und Rennrad wird auf gut 1.000 Euro geschätzt.

7. Seat beschädigt, Schmitten, Kanonenstraße, 23.09.2019, 18.30 Uhr bis 24.09.2019, 07.30 Uhr

(pa)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinterließ in Schmitten an einem geparkten Pkw einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Fahrer eines Seat stellte seinen roten Ibiza am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Hotels in der Kanonenstraße ab. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug seinen Kleinwagen touchiert und dadurch den Kotflügel der Fahrerseite beschädigt hatte. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr der oder die Verantwortliche davon. Die Polizeistation Usingen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 zu melden.

