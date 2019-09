Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Diebstahl aus Kfz

Rosenkopf (ots)

Im Zeitraum vom 22.09.2019, 20:00 Uhr bis 23.09.2019, 08:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter an einem roten VW-Golf, der im Hof eines Anwesens in der Schulstraße geparkt war, mit einem Hebelwerkzeug die beiden vorderen Fahrzeugtüren aufzuhebeln. Es gelang dem Täter nicht, ins Fahrzeuginnere einzudringen. Durch die Hebelversuche wurden beide Türen erheblich beschädigt, so dass ein Sachschaden von mindestens 2.000 EUR entstanden sein dürfte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat.

