FW-Dorsten: +++ Vermutlich Buttersäure: Sachbeschädigung an einem PKW führt zu einem Gefahrstoffeinsatz am Morgen +++

Dorsten-Altstadt, Westwall, 25.06.2019, 06:55 Uhr (ots)

In den heutigen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Dorsten zur Unterstützung der Polizei gerufen. An einem parkenden PKW war in den Nachtstunden eine Scheibe eingeschlagen worden. Aus dem Fahrzeug drang ein strenger Geruch. Nach den ersten Erkundungsergebnissen und nach telefonischer Beratung mit der Werkfeuerwehr der Evonik Technology & Infrastructure GmbH am Standort Marl im Rahmen des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS), wurde die Einsatzstelle in Absprache mit der Polizei abgesperrt und das Fahrzeug durch Einsatzkräfte der Feuerwehr unter Vollschutz abgedichtet.

Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch die Polizei sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat Recklinghausen. Siehe dazu auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4306084.

Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu schaden. Für die Einsatzkräfte war der Einsatz gerade unter Vollschutz aufgrund der schon sommerlichen Temperaturen am frühen Morgen selbstverständlich belastend. Im Einsatz befanden sich die hauptamtliche Wache und der ABC-Zug der Feuerwehr Dorsten. (DH)

