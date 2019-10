Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gartenhausbrand

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Montagnachmittag (14.10.2019) ein Gartenhaus an der Tannenäckerstraße in Brand geraten. Zeugen hatten gegen 16.20 Uhr Feuerwehr und Polizei verständigt. Bei deren Eintreffen stand das zweigeschossige Holzgebäude bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 17.00 Uhr gelöscht. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

