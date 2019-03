Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Von der Drogerie in die JVA

Koblenz (ots)

Am gestrigen Mittwoch, 20.03.2019, 12.30 Uhr, wurde eine 43-Jährige beim Diebstahl von drei hochwertigen Parfums in einer Drogerie am Koblenzer Altlöhrtor erwischt. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurden bei der Frau noch zwei hochwertige Damenhandtaschen sowie diverser Modeschmuck aufgefunden. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die wohnsitzlose Frau ein aktueller Haftbefehl bestand. Aus diesem Grunde wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Koblenz eingeliefert.

