POL-RT: Wohnungseinbrüche, Verkehrsunfälle, Exhibitionist, Brand

Wohnungseinbrüche

Im Zeitraum von Freitag 08.30 Uhr bis Samstag 01.00 Uhr ist es in der Nelkenstraße zu zwei Einbrüchen gekommen. Bislang Unbekannte verschafften sich über eine Terrassentüre Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren wurden Schränke durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in ein weiteres Wohnhaus. Auch dort wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Diesmal erbeuteten die Täter Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden an dem Fenster beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei.

Reutlingen (RT): Exhibitionist (Zeugensuchmeldung)

Am Samstagmorgen um 03.50 Uhr ist an der Nikolaikirche ein Exhibitionist aufgetreten. Eine Frau überquerte den Nikolaiplatz in Richtung Federnseestraße. Dort stand ein Mann welcher mit herunter gelassener Hose masturbierte. Im weiteren Verlauf folgte der Täter der Frau bis diese rief, dass sie die Polizei verständigt habe. Er flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 20 - 30 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, bekleidet mit blauer Jeans und einer Jacke. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 in Verbindung zu setzen.

Esslingen (ES): Mehrere Wohnungseinbrüche

Im Laufe des Freitagabends sind aus dem Stadtgebiet Esslingen insgesamt 4 Wohnungseinbrüche gemeldet worden. In der Brandenburger Straße, im Stöckenbergweg, im Kastanienweg und im Brinzingerweg waren jeweils Wohnungen beziehungsweise Häuser Ziel der Einbrecher. In allen Fällen gelangten diese durch Aufhebeln von Terrassentüren oder Fenstern in die Wohnungen, in welchen diverse Räumlichkeiten, Schränke und Kommoden durchsucht wurden. Den Tätern fielen Bargeld und Schmuck in die Hände, eine abschließende Bezifferung der Schadenshöhe ist derzeit noch nicht möglich. Die Spurensicherung erfolgte in allen Fällen durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Esslingen (ES): Zwei Verletzte bei Alkoholunfall

Weil die 46 -jährige Fahrerin eines Pkw Citroen C1 sich alkoholisiert ans Steuer setzte, ist es am Freitag gegen 21.15 Uhr an der Vogelsangbrücke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 35 -jährige Fahrer eines Pkw Ford Focus stand an der roten Lichtzeichenanlage für Rechtsabbieger der B 10, Ausfahrt Esslingen Stadtmitte. Hinter ihm stand ein 49 -jähriger Lenker eines Pkw Skoda Octavia. Die von hinten heranfahrende Citroen-Fahrerin erkannte diese Situation nicht und fuhr auf den Skoda Octavia auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls noch auf den davorstehenden Ford Focus aufgeschoben wurden. Sowohl der Skoda-Fahrer wie auch der Ford-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 46 -jährige Citroen-Fahrerin erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte, weshalb sie sich eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Filderstadt-Bonlanden (ES): Wohnungseinbrüche

Am Freitag in den Abendstunden sind aus Bonlanden zwei Einbrüche gemeldet worden. In der Metzinger Straße wurde die Scheiben einer Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus eingeschlagen, sodass im Anschluss die Türe entriegelt werden konnte. In der Wohnung wurden diverse Schubladen durchwühlt. Anschließend gelangten die Täter über das Treppenhaus in eine weitere Wohnung, in welcher ebenfalls diverse Schränke durchwühlt wurden. Der Versuch, in dem Haus noch eine dritte Wohnung aufzubrechen, scheiterte an der verschlossenen Wohnungstür. In der Straße In den Staudenäckern drangen unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus ein, in welchem ebenfalls diverse Schränke und Schubladen durchsucht wurden. Zur Höhe und Art des erbeuteten Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Wohnungseinbruch

Am Freitag in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr ist in eine Wohnung im Alemannenweg im Ortsteil Leinfelden eingebrochen worden. Über die Terrassentür gelangte die unbekannte Täterschaft in die Wohnung und verließ diese vermutlich über die Haustüre, welche bei der Rückkehr der Bewohner offen stand.

Kirchentellinsfurt (TÜ): Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich in der Nacht auf Samstag um 00.42 Uhr an der Kreuzung Tübinger-/Einhorn-/Kusterdinger Straße ereignet hat. Ein 18 -jähriger Smart-Fahrer fuhr von der Einhornstraße kommend in Richtung Kusterdingen. Beim Überqueren der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines von der Tübinger Straße kommenden 54 -jährigen Mercedes-Fahrers. Durch den Aufprall wurde der Smart gedreht und kollidierte in der Folge mit einer Lichtzeichenanlage. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzte waren glücklicherweise nicht zu beklagen.

Tübingen (TÜ): Brand

In der Nacht auf Samstag ist es in der Eberhardstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 00.45 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Ereignisort aus. Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass ein Müllcontainer und ein Holzunterstand brannten. Durch die Flammen und die starke Hitze wurden mehrere Fenster eines angrenzenden Wohngebäudes beschädigt. Ein vollständiges Übergreifen konnte jedoch durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Tübingen, welche mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort war, verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

