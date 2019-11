Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbrüche

Zwei Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung

Bei einer Vorfahrtsmissachtung, die sich am Freitagmorgen auf der L 383 ereignet hat, sind zwei Pkw-Insassen leicht verletzt worden. Eine 64-Jährige, die mit ihrem VW Passat zunächst auf der K 6729 von Pfullingen herkommend unterwegs gewesen war und an der dortigen STOP-Stelle angehalten hatte, bog kurz nach sieben Uhr nach links auf die L 383 in Richtung Gönningen ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von dort kommenden, 18-jährigen Golf-Lenkers. Während der Passat nach der Kollision im Einmündungsbereich zum Stehen kam, wurde der Golf nach links abgewiesen und prallte nach rund 60 Metern gegen die linken Leitplanken. Nach weiteren 30 Metern blieb der Wagen am linken Fahrbahnrand stehen. Der junge Golf-Fahrer sowie sein 21 Jahre alter Beifahrer verletzten sich leicht und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 18-Jährige ohne Abblendlicht und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. (mr)

Wannweil (RT): Einbrecher hat leichtes Spiel

Beim Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kirchentellinsfurter Straße am Donnerstag hatte der Täter wohl allzu leichtes Spiel. Er gelangte zwischen kurz nach sieben Uhr und 16.50 Uhr relativ einfach über die vermutlich lediglich zugezogene Wohnungstür in die Räume und machte sich dort in allen Räumen auf die Suche nach Stehlenswertem. Wie bislang bekannt, ging der Einbrecher wohl leer aus. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Metzingen (RT): Stein zu Einbruch genutzt

Über ein Fenster, das er zuvor mit einem Stein eingeschlagen hatte, ist ein Unbekannter in den vergangenen zwei Tagen ins Innere eines Einfamilienhauses in der Wiesenstraße gelangt. Zwischen Mittwoch und Freitagmorgen machte sich der Täter auf die Suche nach Wertgegenständen und durchwühlte zahlreiche Möbel. Ob er bei seiner Tat auch fündig wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Wie hoch der Schaden am Fenster zu Buche schlägt, ist noch unbekannt. (mr)

Ostfildern (ES): Radfahrer zu Fall gebracht

Bei der Kollision mit einem Pkw und dem anschließenden Sturz hat ein Radfahrer am Freitagmorgen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Der 40-Jährige war gegen 6.40 Uhr auf der Landstraße von Neuhausen herkommend in Richtung Scharnhausen unterwegs, als er kurz nach der Abzweigung nach Plieningen von einem 27 Jahre alten Autofahrer überholt und dabei von dessen Wagen erfasst wurde. Der Radler kam zu Fall und stürzte auf einen Feldweg. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstand zusammengenommen ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (mr)

