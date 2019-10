Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Bad Malente-Gremsmühlen/ Im Streit Tierabwehrspray eingesetzt

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag (09.10.19) kam es in Malente zu einem Streit zwischen zwei Männern aus Ostholstein. In dessen Verlauf setzte ein 56-jähriger offensichtlich Tierabwehrspray gegen seinen 54-jährigen Kontrahenten ein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 15.00 Uhr kam es zu Streitigkeiten bezüglich der Frage der Zufahrtsberechtigung durch die Schranke zum Sportzentrum. Während des Streits sprühte ein Mann dem zu Fall gekommenen, auf dem Boden liegenden anderen Herrn Tierabwehrspray ins Gesicht. Die Spraydose entsorgte der 56-jährige anschließend auf der anderen Straßenseite. Das Geschehen wurde von Zeugen beobachtet. Der Vorfall wurde von den herbeigerufenen Polizisten der Polizeistation Malente aufgenommen. Die durch das Reizgas tränenden Augen und die entstandenen Gesichtsrötungen des 54-jährigen wurden ambulant von Sanitätern eines Rettungswagens behandelt.

