Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Bad Schwartau/ Betrunkener fuhr auf PKW auf - Ein Leichtverletzter

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (08.10.2019) kam es in Bad Schwartau an der Kreuzung Tremskamp / Cleverbrücker Straße zu einem Auffahrunfall, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Ein Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Ostholsteiner mit seinem silberfarbenen Ford Fusion den Tremskamp. Da er nach links Richtung Autobahnauffahrt abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt an der Ampel halten. Ein 36-jähriger Lübecker, ebenfalls aus Richtung Lübeck kommend, ordnete sich mit seinem schwarzen Opel Astra im letzten Moment auch links ein und fuhr dabei auf den Ford Fusion auf. Die Polizisten aus Bad Schwartau stellten bei dem auffahrenden Lübecker Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab als vorläufigen Wert 2,1 Promille. Dieses hatte eine Blutprobe zur Folge. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der wartende Fordfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine weitergehende Versorgung vor Ort war nicht gewünscht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

