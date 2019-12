Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - In Firma eingedrungen

Schöppingen (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Betrieb in Schöppingen eingebrochen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in eine Werkshalle verschafft, indem sie ein Fenster aufbrachen. Sie waren zuvor in das umzäunte Gelände der Firma an der Münsterstraße eingedrungen. Die Täter brachen in einem Aufenthaltsraum eine Kaffeemaschine auf, aus der sie Bargeld entwendeten. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung setzen.

