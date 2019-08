Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Mofafahrer in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag, 09.08.2019, gegen 14.10 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Mofafahrer auf der Ewaldstraße in Richtung Hertener Straße. In Höhe der Hedwigstraße bremste der 68-jährige Hertener, da sich der Pkw einer 40-Jährigen Gelsenkirchenerin dem Kreuzungsbereich näherte. Nach eigenen Angaben war er verunsichert, ob der Pkw ihm die Vorfahrt gewährt. Auf regennasser Fahrbahn kam der 68-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Es kam zu keiner Kollision zwischen Pkw und Zweirad. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

