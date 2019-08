Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrecher steigen in Praxis ein +++ Flächenbrände an Feldweg

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 17.30 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, in eine Praxis in der Kirchenstraße in Ovelgönne eingebrochen. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume und nahmen unter anderem Bargeld mit. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Brake unter 04401-9350 zu melden.

Elsfleth. Am Rand des Feldweges des Mooriemer Kanals kam es am Sonntag, gegen 15.40 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache zu zwei Flächenbränden. Diese umfassten Flächen von 50m² und einem m². Durch die freiwillige Feuerwehr Elsfleth konnte das Feuer gelöscht werden. Bei dem Vorfall ist lediglich Gras und Fallholz verbrannt.

