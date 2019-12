Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Türen halten stand

Vreden (ots)

Gescheitert sind Unbekannte in der Nacht zum Montag bei einem Einbruchsversuch in Vreden: Es gelang ihnen nicht, in ein Geschäftsgebäude an der Zwillbrocker Straße einzudringen. Die Einbrecher hatten vergeblich versucht, mehrere Türen aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 09.10 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

