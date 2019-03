Polizei Bielefeld

POL-BI: Autotransporter kippt auf BAB 2 um

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Herford - BAB 2 - Am 09.03.2019, gegen 01:00 Uhr, kam es auf der BAB 2 bei Herford in Fahrtrichtung Hannover zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen kam im Bereich der Ausfahrt Herford/Bad Salzuflen mit seinem Autotransporter mit Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch zurückzulenken, fuhr er auf die Schutzplanke, die die Hauptfahrbahn von der Parallelfahrbahn der Ausfahrt trennt. Dabei kippte der Lkw auf die Seite, wobei der Anhänger losgerissen wurde und im Grünen zum Stehen kam. Der Transporter selbst kam auf der Seite liegend im Ausfahrtsbereich zum Halten. Insgesamt war der Transporter mit drei Pkw beladen, von denen einer auf die Fahrbahn im Ausfahrtsbereich fiel. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zur Beobachtung verblieb der Fahrer anschließend stationär im Krankenhaus. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt. Es kam zu keiner nennenswerten Verkehrsstörung. Lediglich die Ausfahrt Herford/Bad Salzuflen blieb während der Bergung des Autotransporters gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200.000,- EUR

