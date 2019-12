Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - In Firma eingebrochen

Südlohn (ots)

Ohne Beute haben ersten Erkenntnissen zufolge Unbekannte in Südlohn-Oeding den Tatort verlassen. Die Einbrecher waren zwischen Sonntag, 18.00 Uhr, und Montag, 07.45 Uhr, in Firmenräume am Woorteweg eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

