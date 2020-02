Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegen Laterne geprallt

Borken (ots)

Erst kam er von der Fahrbahn ab, danach prallte ein Autofahrer am Montag in Borken vor eine Laterne: Abgespielt hat sich dieses Geschehen gegen 10.10 Uhr auf der Gutenbergstraße im Ortsteil Burlo. Doch was Zeugen beobachtet hatten, stand im Widerspruch zu den Angaben des Fahrzeughalters: Der 50-Jährige hatte die Polizei verständigt und den Beamten vor Ort gegenüber erklärt, am Steuer des Wagens gesessen zu haben. Hinzukommende Zeugen zeichneten ein anderes Bild: Sie identifizierten den 19 Jahre alten Sohn des Borkeners als Fahrer. Sie hatten nach eigenen Angaben beobachtet, dass der junge Mann zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet und kurz darauf mit dem Fahrzeughalter zurückgekehrt sei. Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten lediglich an, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Bei dem Unfall ist ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstanden.

