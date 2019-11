Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von Unfallstelle geflohen

Ludwigshafen (ots)

In der Carl-Friedrich-Gauß-Straße kam es am 28.11.2019 gegen 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein/e bislang Unbekannte/r wollte nach rechts in die Schanzstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 36-Jährigen. Diese musste daraufhin ausweichen und touchierte hierbei ein parkendes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden. Der oder die Unfallverursacherin floh indes in Richtung Rohrlachstraße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

