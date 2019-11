Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Gestern Abend, 28.11.2019, kurz nach 21 Uhr, stellte der Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saarlandstraße fest, dass Unbekannte im Laufe des Tages versucht hatten in seine Wohnung einzubrechen. An der Wohnungstür waren deutliche Einbruchspuren feststellbar. Dem Täter gelang es aber nicht, die Tür zu öffnen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

