Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfall auf der Hans-Böckler-Straße, Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Bereits am letzten Donnerstag (14.02.), gegen 13.45 Uhr, war eine 13-jährige Schülerin aus Waltrop auf ihrem Fahrrad auf dem Heimweg von der Schule. Als sie von der Letterhausstraße in die Hans-Böckler-Straße stieß sie mit dem Auto eines unbekannten Fahrers zusammen. Dadurch stürzte die 13-Jährige. Der Fahrer, ein älterer Mann mit grauen, schütteren Haaren und Brille, stieg aus und sprach mit der 13-Jährigen. Sie gab ihm gegenüber an, dass sie bei dem Unfall nicht verletzt worden sei. Nach dem Gespräch gingen beide, ohne Austausch der Personalien, auseinander. Erst später stellte die 13-Jährige fest, dass sie sich bei dem Unfall doch leicht verletzt hatte. Nun sucht die Polizei den unbekannten älteren Autofahrer. Er oder Zeugen, die Angaben zu ihm machen können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

