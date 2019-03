Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Weitergefahren ohne Schadensregulierung einzuleiten

Herford (ots)

Am Dienstag (19.3.), in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:35 Uhr, verursachten bislang unbekannte Täter einen Unfall an der Kastanienallee. Sie verließen den Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Eine 29-Jährige hatte ihren Opel Corsa am frühen Abend in einer Parkbucht abgestellt. Als sie einige Stunden später zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie frische Unfallspuren. Die linke Seite, der Kotflügel sowie der Außenspiegel waren beschädigt. Der Spiegel lag noch auf der Straße. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten die Spuren. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0 entgegen.

