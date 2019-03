Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall im Wohngebiet - Alkoholisierter Fahrer fährt in Gartenzaun

Löhne (ots)

Am Dienstag (19.3.), um 17:00 Uhr, fuhr ein betrunkener LKW-Fahrer in den Gartenzaun eines Hauses am Dickendorner Weg. Ein Zeuge beobachtete, nachdem er einen Knall vernommen hatte, einen weißen Sprinter noch am Unfallort. Der 42-jährige Fahrer versuchte von dem beschädigten Zaun wegzufahren. Anwohner hinderten den alkoholisierten Mann daran weiterzufahren. Die herbei gerufenen Polizeibeamten übernahmen die Unfallaufnahme vor Ort und sicherten zudem die Spuren. Der Fahrer wurde zwecks Entnahme einer Blutprobe in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell