Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Autos beschädigt - Nachts Scheibenwischer und Antenne abgebrochen

Löhne (ots)

(kup) In der Nacht von Sonntag (17.3.) auf Montag beschädigten bislang unbekannte Täter zwei Autos an der Theodor-Körner-Straße. Gegen 2:00 Uhr wurde ein 29-Jähriger auf Geräusche vor seinem Haus aufmerksam, konnte aber bei einem Blick aus dem Fenster nichts Ungewöhnliches feststellen. Als der Löhner am nächsten Morgen zur Arbeit fahren wollte, stellte er Schäden an seinem Firmenbulli fest. Die in den Türen eingeklemmte Frostschutzmatte war herausgerissen worden. Dabei wurden die Arme des Scheibenwischers verbogen. Zudem bemerkte der Mann, dass die Antenne am Auto seiner 82-jährigen Nachbarin abgerissen wurde. Beide Wagen waren auf Stellplätzen vor den Häusern geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

