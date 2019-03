Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zwei Rosina-Wachtmeister-Gemälde gestohlen

Bünde (ots)

(kup) Zu einem unbekannten Tatzeitpunkt in den letzten zwei Wochen brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Eichholzstraße ein. Sie entwendeten zwei Gemälde mit Motiven der Künstlerin Rosina Wachtmeister. Die eingesetzten Beamten konnten Hebelmarken an der Außen- und Innentür des Wintergartens, sowie der Außentür des Kellers und an der Tür vom Keller in den Wohnraum feststellen. Die Diebe hatten es allerdings nicht geschafft, ins Innere des Hauses einzudringen, sodass sie lediglich im Keller des Hauses die zwei Gemälde im Wert von mehreren hundert Euro erbeuten konnten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 700 Euro. Die Direktion Kriminalität nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

