Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kraftstoffdiebstahl - LKW-Fahrer im Schlaf auf Rastplatz bestohlen

Herford (ots)

(kup) In der Samstagnacht (16.3.) zapften bislang unbekannte Täter etwa 400 Liter Dieselkraftstoff bei einem geparkten LKW ab. Der 41-jährige Fahrer des LKW stellte sein Fahrzeug in der Nacht auf der Raststätte Herford Ost ab und legte sich schlafen. Als er am nächsten Morgen, gegen 10:00 Uhr, weiterfahren wollte, zeigte die Tanknadel beim Start des LKW nahezu Null an. Als der Fahrer nachschaute, stellte er fest, dass die Schlösser der Tankdeckel beschädigt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 650 Euro. Die Direktion Kriminalität nimmt Hinweise zu der Tat unter der Telefonnummer 05221 - 888 0 entgegen.

