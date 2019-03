Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Werkstätten - Euro-Paletten entwendet

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (14.3.), 17:00 Uhr, und Freitag, 9:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Holz- und Kunststoffhandel an der Diebrocker Straße ein. Sie entwendeten mehrere Euro-Paletten. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein rückwärtiges Fenster auf. Im Inneren suchten sie Paletten zusammen und transportierten diese durch das Fenster ab. Als das offenbar zu beschwerlich war, beschädigten die Diebe des Weiteren die Eingangstür. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise zu dieser Tat erbittet die Direktion Kriminalität unter Telefon 05221 -888 0.

