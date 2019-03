Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Erfolgreiche Verkehrskontrolle - Junger Fahrer ohne Führerschein in PKW ohne Zulassung

Herford (ots)

(kup) Am Montag (18.3.), um 21:45 Uhr, konnten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen jungen Mann in einem nicht zugelassenen Auto ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen anhalten. Der 21-Jährige fuhr mit einem Mitsubishi auf der Elverdisser Straße in Richtung Elverdissen. Die Beamten hielten ihn an, um seine Papiere zu kontrollieren. Dabei kam heraus: der Herforder hat noch nie einen Führerschein besessen, er war durch die Prüfung gefallen. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass der Mitsubishi nicht zugelassen war. Um dennoch damit fahren zu können, schraubte der Mann die Kennzeichen am defekten Auto seines Vaters ab und an seinem PKW wieder an. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge wurden dem Mann untersagt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell