Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Zeugenhinweis führt zur Festnahme eines Fahrraddiebs

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht zu Donnerstag ist es in der Königstraße zur Festnahme eines 31-jährigen Elmshorners gekommen.

Gegen 1:38 Uhr bemerkte ein Anwohner einen Mann, der in der Mühlenstraße zunächst um abgestellte Fahrräder umher schlich und kurze Zeit später ein Fahrrad mit auffällig angehobenem Hinterrad durch die Panjestraße bis zur Jürgenstraße schob. Dort stellte er das Gefährt ab und ging Richtung Mühlenstraße zurück.

Dank der Personenbeschreibung, die der Zeuge den Polizeibeamten lieferte, trafen die Fahndungskräfte den zuvor Beobachteten kurze Zeit später in der Königstraße an. Der Mann hatte offenbar Gefallen an einem weiteren Fahrrad gefunden und bewegte das noch mittels Schloss gesicherte Rad ebenfalls mit angehobenem Hinterrad mit sich.

Die Erklärungsversuche des Mannes zur Herkunft der Fahrräder halfen nichts. Die Beamten leiteten zwei Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls gegen den Mann ein. Bei der Personalienfeststellung fiel den Beamten außerdem auf, dass für den Festgenommenen ein Haftbefehl besteht. Daher befindet sich der Mann nun vorerst in einer Justizvollzugsanstalt.

Bislang können die Ermittler eines der beiden entwendeten Fahrräder noch nicht zuordnen und fragen: Wer vermisst ein Herrenrad in anthrazitfarbener, matter Lackierung? Das Fahrrad verfügt über einen großen schwarzen Korb auf dem hinteren Gepäckträger und ein schwarzes Stahlschloss. Wir bitten den Eigentümer, unter der Rufnummer 04121 8030 Kontakt zu den Beamten aufzunehmen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Dirk Scheele

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell